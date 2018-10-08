В Кемеровской области чиновников будут судить за вымогательство акций шахты

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Экс-сотрудники СУСК РФ по Кемеровской области и бывшие высокопоставленные региональные чиновники пойдут под суд по делу о вымогательстве 51% акций у компании "Разрез "Инской" в Кемеровской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ведомство сообщает, что на скамье подсудимых окажутся бывшие правоохранители — руководитель СУСК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области Артемий Шевелев и сотрудник СУСК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков, а также экс-замы губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, бывший начальник департамента администрации Кемеровской области Елена Троицкая, предприниматель Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигора.

Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело о вымогательстве 51% акций АО "Разрез "Инской" стоимостью не менее 1 миллиарда рублей. Иванов и Данильченко заявляли журналистам, что не признают вину в вымогательстве акций. По их словам, сотрудники областной администрации лишь пытались урегулировать ситуацию в шахте "Разрез Инской", работники которой практически вышли на забастовку из-за невыплаты зарплат. Сергей Калинкин также не признал вину. В ноябре 2016 года Центральный районный суд Новосибирска избрал всем фигурантам дела меру пресечения: Сергею Калинкину — содержание под стражей, а всем остальным — домашний арест.

Уточняется, что Калинкину предъявлено обвинение по статьям "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения", два эпизода "Взяток в особо крупном размере". Крюков и Шевелев обвиняются в совершении преступлений "Вымогательство", "Превышение должностных полномочий". Иванову, Данильченко, Троицкой, Щукину и Вернигоре инкриминируется вымогательство.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении восьми соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.