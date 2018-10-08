В Кемеровской области чиновников будут судить за вымогательство акций шахты

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Экс-сотрудники СУСК РФ по Кемеровской области и бывшие высокопоставленные региональные чиновники пойдут под суд по делу о вымогательстве 51% акций у компании "Разрез "Инской" в Кемеровской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело о вымогательстве 51% акций АО "Разрез "Инской" стоимостью не менее 1 миллиарда рублей. Иванов и Данильченко заявляли журналистам, что не признают вину в вымогательстве акций. По их словам, сотрудники областной администрации лишь пытались урегулировать ситуацию в шахте "Разрез Инской", работники которой практически вышли на забастовку из-за невыплаты зарплат. Сергей Калинкин также не признал вину. В ноябре 2016 года Центральный районный суд Новосибирска избрал всем фигурантам дела меру пресечения: Сергею Калинкину — содержание под стражей, а всем остальным — домашний арест.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении восьми соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.