В Курской области один человек погиб в ДТП

БРЯНСК, 8 окт – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Курской области, в результате чего погиб мужчина, двое взрослых и ребенок получили травмы, сообщает УМВД по Курской области.

По предварительным данным, столкновение "Камаза" с легковым автомобилем ВАЗ 2107 произошло на 13 километре автодороги Курск-Лебяжье-Полевая в понедельник около полудня.

"В результате столкновения погиб водитель автомобиля ВАЗ 2107 и три пассажира ВАЗ получили ранения: женщина 1997 года рождения, мужчина 1996 года рождения и девочка-пассажир 2006 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что позволило избежать более тяжких последствий. Полиция работает на месте, все обстоятельства выясняются.