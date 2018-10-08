В Татарстане мужчину насмерть придавило упавшим от ветра деревом

КАЗАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Дерево упало на пожилого мужчину в Нижнекамске из-за сильного порыва ветра в понедельник днем, мужчина погиб, сообщает следственное управление СК по Татарстану.

"Днем 8 октября в городе Нижнекамске у дома по улице Тукая в результате сильного порыва ветра на 65-летнего прохожего упало дерево. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Татарстану, информации о других пострадавших или каких-либо повреждениях в результате сильного ветра нет.

Накануне МЧС сообщило об ожидающемся в Татарстане усилении ветра днем в понедельник до 15-20 метров в секунду, местами — до 23 метров в секунду. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, ночью 9 октября местами на территории республики сохранится сильный западный, северо-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, вечером 8 октября локально до 23 метров в секунду.