Суд оставил под стражей главу УФАС Дагестана

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление заключения под стражу бывшему руководителю управления федеральной антимонопольной службы по Дагестану Кубасаю Кубасаеву, обвиняемому в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы суд оставил без изменений, Кубасаев останется под стражей до 22 ноября", — рассказал собеседник агентства.

Заключенному под стражу в конце марта этого года чиновнику грозит до 15 лет колонии. По данным следствия, в 2013-2015 годах он получил от главы государственного предприятия "Дирекция единого государственного заказчика — застройщика" Шамиля Кадиева деньгами, часами и ружьем взятки больше чем на 3 миллиона рублей, а в обмен не вмешивался в проводимые тем гостендеры.

Ранее в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Кубасаев заявил, что он больше не работает в ФАС. Уволен ли он в связи с уголовным делом или по какому-то другому поводу, не уточняется.