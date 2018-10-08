Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-замглавы Спецстроя

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста бывшему заместителю главы "Спецстроя России" Александру Мордовцу, обвиняемому в коррупции, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд оставил постановление Хамовнического суда Москвы без изменений и отклонил апелляционную жалобу", — рассказал собеседник агентства.

Ранее Хамовнический суд Москвы продлил арест Мордовцу до 22 ноября. Изначально мужчину заключили под стражу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный. Позже ему предъявили новое обвинение — во взяточничестве. По обеим статьям ему грозит длительный срок заключения.

По данным "Коммерсанта", Мордовец возглавлял оперативный штаб по строительству космодрома Восточный. Ему инкриминируются злоупотребления при авансировании госконтрактов. При этом, по данным следователей, руководство одной из компаний заплатило ему откат 30 миллионов рублей.

По версии следствия, возглавляя оперативный штаб по строительству космодрома Восточный, обвиняемый допустил необоснованное авансирование нескольких компаний, достраивавших на нем различные объекты. В результате полученные деньги были похищены или потрачены не по назначению, чем госбюджету нанесен ущерб на сотни миллионов рублей. Однако точная сумма ущерба неизвестна.

"Спецстрой России" был ликвидирован в конце 2016 года.