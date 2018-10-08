СК оценил ущерб в деле об истощении служебных лошадей в Саратове

САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости. Предприниматель, выигравший госконтракт по уходу за служебными лошадьми саратовской полиции, по версии следствия, предоставлял в городское УМВД заведомо недостоверные акты выполненных работ, причинив ведомству крупный ущерб, сообщили в понедельник в региональном управлении СК РФ.

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что в ходе проверки сообщения об истощении полицейских лошадей в Саратове выявлены нарушения ветеринарного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при заключении договоров поставки кормов для кормления служебных животных. В ведомстве отмечали, что по факту мошеннических действий работников предпринимателя при оказании услуг по уходу за служебными лошадьми возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере".

Как пояснили в СК, госконтракт с индивидуальным предпринимателем на уход за служебными лошадьми УМВД по Саратову заключило в марте 2017 года, а предприниматель уже заключил договор субподряда с коммерческой организацией на выполнение этих работ.

"В период с июня по декабрь 2017 года индивидуальный предприниматель, используя свое служебное положение, ежемесячно представлял через командира кавалерийского взвода… в бухгалтерию УМВД по Саратову заведомо недостоверные акты выполненных работ по уходу за служебными лошадьми. В действительности… работы, предусмотренные контрактом, в полном объеме не выполнялись", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что с июня по декабрь 2017 года на расчетный счет предпринимателя по госконтракту было перечислено свыше 270 тысяч рублей, в результате чего городскому УМВД причинен ущерб на эту сумму, что является крупным размером.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства этого дела о мошенничестве, добавили в СК.

В областном главке МВД ранее сообщили РИА Новости, что в кавалеристском подразделении полка патрульно-постовой службы полиции УМВД по Саратову на 13 сентября числились 22 лошади, из которых 12 использовались для несения службы, а 10 подлежали выбраковке. В главке заверяли, что кормление лошадей осуществляется согласно нормам. По данным УМВД Саратова на 6 октября, 10 из 22 лошадей переданы фермерам и аграрному университету, еще 10 остались на службе, а две скончались.