В Иркутске возбудили дело после гибели ребенка под колесами трамвая

Место ДТП с участием трамвая в Иркутске. Архивное фото

Место ДТП с участием трамвая в Иркутске. Архивное фото

ИРКУТСК, 8 окт – РИА Новости. По факту ДТП, в котором под колесами трамвая в Иркутске погиб школьник, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что трамвай насмерть сбил восьмилетнего мальчика в Иркутске, когда тот обходил его спереди. Известно, что ребенок во время происшествия разговаривал по сотовому телефону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники специализированного следственного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления регионального Главка МВД. Следователи изучают показания свидетелей, записи камер видеонаблюдения и действия вагоновожатой. Планируется проведение ряда экспертиз.