В Сочи задержали пьяного авиадебошира

СОЧИ, 8 окт – РИА Новости. Житель Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту самолета рейса "Москва — Сочи" нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания бортпроводников, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

Как заявили в пресс-службе ведомства, сообщение о дебошире на рейсе поступило в дежурную часть линейного отдела полиции (ЛОП) в аэропорту Сочи от диспетчера.

"Один из пассажиров во время полета рейса "Москва — Сочи" в неадекватном состоянии нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания бортпроводников. После приземления к воздушному судну незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Пассажир был задержан и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи, а затем направлен на медицинское освидетельствование", — говорится в сообщении ведомства.

"Результаты показали, что 28-летний житель Москвы находится в состоянии алкогольного опьянения. За появление в состоянии алкогольного опьянения и нарушение общественного порядка мужчина привлечен к административной ответственности за совершение правонарушений", — добавили в пресс-службе.