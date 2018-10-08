СК завел дело после взрыва на пороховом заводе в Перми

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Следователи завели дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах после ЧП на пороховом заводе в Перми, в результате которого погибли три человека, сообщается на сайте Следственного комитета России.

В понедельник, в 12.00 (мск) на территории ФКП "Пермский пороховой завод", расположенного на улице Гальперина в Перми, произошел хлопок газового баллона без последующего горения. По данным МЧС, ЧП не повредило здание и не повлияло на технологический процесс на предприятии. В результате хлопка на месте происшествия погиб один человек. Еще двое были госпитализированы в МСЧ № 11, но скончались от полученных травм.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают проводить осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Произведена выемка технической документации, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты, которые изъяты для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии. Расследование уголовного дела продолжается.