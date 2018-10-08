Житель Якутии угнал ретро-автомобиль, который ему отказались продать

ЯКУТСК, 8 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего уроженца Жиганского района Якутии за кражу ретро-автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что в отдел полиции обратилась жительница города Якутска. Она рассказала, что из гаража ее дачи, расположенной по Хатынг–Юряхскому шоссе, угнана машина "ГАЗ-21".

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за мошенничество 22-летний уроженец Жиганского района. В ходе обыска похищенный автомобиль был изъят и возвращен владельцу.

Выяснилось, что около года назад молодой человек всячески уговаривал потерпевшую продать ему автомашину, но женщина категорически отказывалась. Тогда он решил похитить транспорт. Убедившись, что хозяев дома нет, парень взломал дверной замок гаража на даче и проник внутрь, затем при помощи манипулятора вывез машину и припарковал ее неподалеку от своего дома.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", — добавили в пресс-службе.