Духи, которыми отравились студенты в Татарстане, куплены в обычном магазине

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Духи, которыми отравились 18 студентов Арского педагогического колледжа, были куплены в магазине торговой сети, специализирующейся на парфюмерии, косметике и бытовой химии, сообщается в "ТамТам"-канале СК РФ.

По данным минздрава, 5 октября в Арскую центральную районную больницу с признаками отравления были доставлены 18 студентов Арского педагогического колледжа имени Г. Тукая, 16 из них были госпитализированы. Состояние всех оценивалось как средней степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительным данным следственного управления СК РФ по Татарстану, отравление произошло после того, как одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения.

Как добавляют в СК, следователи в Татарстане опросили учащуюся, распылившую в учебном кабинете духи, после чего были госпитализированы 18 студентов. В настоящее время все они выписаны из больницы. Анализы не выявили никаких патологий. Пробы воздуха из кабинета также соответствуют всем санитарным требованиям.

"Следователи установили, что духи были приобретены матерью студентки в магазине популярной торговой сети, реализующей парфюмерию, косметику и бытовую химию", — говорится в сообщении.

Уточняется, что до инцидента девушка около месяца пользовалась этими духами и не ощущала какого-либо недомогания. Изъятый флакон отправлен на экспертизу. В рамках уголовного дела будут допрошены руководители и работники торговой организации.