Из арбитражного апелляционного суда в Москве эвакуировали посетителей

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Посетители Девятого арбитражного апелляционного суда эвакуированы, в здании работают кинологи, сообщил РИА Новости адвокат Мерген Дораев.

"В суде работают кинологи, судебные приставы на входе сообщают, что заседаний сегодня не будет, информацию о переносе заседаний можно будет получить на сайте", — сказал Дораев.

Телефоны суда не отвечают. Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что из-за анонимного сообщения о минировании из суда было эвакуировано порядка 600 человек.