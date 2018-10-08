Предпринимателям могут возместить ущерб от пожара в ТЦ в Реутове

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Предпринимателям, чей товар пострадал при пожаре на строительном рынке "Владимирский тракт" в подмосковном Реутове, могут выплатить компенсацию, сообщил РИА Новости министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В понедельник в 02.40 поступило сообщение о пожаре в торговом центре строительных материалов "Владимирский тракт". В 08.57 возгорание было ликвидировано. Пожару был присвоен повышенный ранг пожара №2.

"В данный момент решается вопрос о предоставлении документации предпринимателям для обращения в страховые компании. Вопросы выплаты компенсаций гражданам, чей товар пострадал, находятся в поле отношений двух хозяйствующих субъектов", — отметил Посаженников.

Министр добавил, что в данный момент производится оценка ущерба, нанесенного при пожаре, но по предварительным данным, он минимален. По информации руководства рынка, в результате возгорания пострадало только складское помещение.