В Удмуртии пьяные школьники угнали такси, угрожая убийством

УФА, 8 окт — РИА Новости. Два школьника в состоянии алкогольного опьянения угнали такси, угрожая водителю убийством в удмуртском городе Камбарка, сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Дело расследуется в отношении двух 17-летних школьников, которые подозреваются в совершении преступлений по статьям "Угон" и "Разбой" в Камбарке в ночь на 5 октября.

"Школьники употребили спиртные напитки, вызвали такси и попросили отвезти их на берег реки Кама. У водоема мальчики, угрожая ножом, заставили 46-летнюю женщину-водителя пересесть на заднее сиденье, отобрали у нее деньги и телефон и поехали в сторону города Сарапул", — сообщили в региональном СК.

По дороге женщине удалось бежать, после чего злоумышленники бросили автомобиль и скрылись, говорится в сообщении ведомства.

"Личности подростков были установлены за короткий срок. Оба задержаны, автомобиль возвращен владелице. Один из обвиняемых подростков помещен судом под домашний арест", — добавили в следкоме в Удмуртии.