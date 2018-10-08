Житель Уфы зарезал любовника жены в центре города

УФА, 8 окт — РИА Новости. Житель Уфы, приревновав жену, которую увидел в объятиях любовника, зарезал обидчика на улице в центре города, его задержали на месте преступления находящиеся рядом полицейские, сообщили в СУСК по Башкирии.

По данным ведомства, трагедия произошла на проспекте Октября города Уфы днем 7 октября.

"Житель города, 38-летний мужчина, проследил за своей супругой и, увидев ее в объятиях любовника на улице, подбежал к обидчику и нанес ему один удар ножом в грудь. Полицейские, находящиеся рядом, услышав крик женщины, задержали ревнивца. От полученного ранения потерпевший скончался через короткий промежуток времени, успев только перейти на другую сторону улицы",- сообщили в Башкирском следкоме.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Ведомство отмечает, что подозреваемый ранее уже был судим за убийство, тогда ему пришлось отбыть наказание в местах лишения свободы около 14 лет.

"Сейчас следователи проводят следственные действия с подозреваемым, чтобы восстановить картину произошедшего. В суд будет направлено ходатайство о его аресте",- информирует ведомство.