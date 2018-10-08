В Новокузнецке завели дело на мужчину, напавшего с ножом на собаку

КЕМЕРОВО, 8 окт — РИА Новости. Ранее судимый 52-летний житель Новокузнецка, напавший с ножом на собаку на глазах у соседей и детей, стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными, сообщает главк МВД по Кемеровской области.

"На глазах несовершеннолетних, которые играли во дворе, злоумышленник загнал собаку в подъезд дома и нанес несколько ножевых ранений. Спасти животное удалось жильцам дома, которые также стали очевидцами произошедшего", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, свидетели инцидента отнесли собаку в расположенную неподалеку ветеринарную клинику, где ей оказали помощь.

По подозрению в преступлении полицейские задержали ранее судимого местного жителя и доставили его для разбирательства в отдел МВД.

"Задержанный пояснил, будто хотел только погладить животное, которое длительное время обитало во дворе дома, однако, по его словам, собака его укусила", — отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", максимальная санкция предусматривает пять лет лишения свободы.