Суд 20 ноября рассмотрит апелляцию "Победы" по ручной клади

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Апелляция авиакомпании "Победа" в Верховном суде по вопросу ручной клади будет рассмотрена 20 ноября, заявил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
"Мы обращались в суд. Суд не встал на нашу сторону, но мы считаем, что такое решение все-таки ущемляет права пассажиров в части обеспечения безопасности, и подали апелляцию, 20 ноября у нас в Верховном суде состоится апелляционное заседание", – сказал Калмыков в эфире телеканала "Россия 24".
"Победа" решила оспорить правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как отмечал гендиректор лоукостера, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100%-ная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36*30*27 см). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, говорил Калмыков. При этом "Победа" не требовала изъятия из перечня кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек.