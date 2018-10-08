Омбудсмен рассказала о ситуации в омской колонии, где произошла драка

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Заключенные омской исправительной колонии №6 не жаловались на администрацию в ходе визита уполномоченного Омской области по правам человека Ирины Касьяновой в понедельник, сообщила омбудсмен журналистам.

По данным УФСИН по региону, вечером 6 октября группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.

"Мы прошли по отрядам, посмотрели. В настоящее время ситуация в колонии стабилизирована… В ходе обхода осужденным было предложено высказать свои претензии. Мы вели прием, но обратился только один осужденный, причем по вопросу, совершенно не связанному с имевшими место событиями", — сообщила Касьянова.

По ее словам, мужчина заявил, что долгое время не имеет никакой связи с родителями. "Вопрос в принципе решили за два часа. Представители наблюдательной комиссии связались с его мамой. Я тоже поговорила, и договорились, что как только будет снят режим ЧС в колонии, будет возможность осужденному увидеться с родителями", — сказала омбудсмен.

Она отметила, что ситуация в колонии стабильна, а беспорядки привели к тому, что в ряде жилых помещений, столовой и дверях оказались выбитыми окна.