Суд продлил арест обвиняемого по делу "Зимней вишни" Генина

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, которые привели к гибели не менее 37 человек. Архивное фото

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, которые привели к гибели не менее 37 человек. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 8 окт — РИА Новости. Кемеровский областной суд в понедельник удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста начальнику караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергею Генину, обвиняемому в халатности по уголовному делу о ЧП в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" с 60 погибшими, сообщил РИА Новости представитель облсуда.

"На сегодняшнем судебном заседании рассмотрено и удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Генина", — сказал собеседник агентства, уточнив, что он останется под арестом до 25 декабря.

Следствие обвиняет Генина в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания ТЦ. По версии СК РФ, при пожаре он "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время", что привело к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

В интернете продолжается сбор подписей в защиту пожарных, ставших фигурантами этого дела. Петицию с просьбой закрыть уголовное дело против начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кузбассу Андрея Бурсина, также обвиняемого в халатности и арестованного, в настоящее время подписали более 83,7 тысячи человек, за Генина вступились свыше 55,6 тысячи человек.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта и унёс 60 жизней. Фигурантами уголовного дела в настоящее время являются 12 человек, среди них — владельцы и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.