СК начал проверку после гибели рабочего на пороховом заводе в Перми

ПЕРМЬ, 8 окт — РИА Новости. Следственный комитет РФ начал расследование обстоятельств ЧП на пороховом заводе в Перми, в результате которого погиб один человек, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.
"В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.
"Пермский пороховой завод" — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.