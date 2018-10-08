СК начал проверку после гибели рабочего на пороховом заводе в Перми

ПЕРМЬ, 8 окт — РИА Новости. Следственный комитет РФ начал расследование обстоятельств ЧП на пороховом заводе в Перми, в результате которого погиб один человек, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

В понедельник, в 12.00 мск на территории Пермского порохового завода, расположенного на улице Гальперина в Перми, произошел хлопок газового баллона без последующего горения. По данным МЧС, ЧП не повредило здание и не повлияло на технологический процесс на предприятии. В результате происшествия погиб один человек, двое были госпитализированы в МЧС № 11. Они находятся в тяжелом состоянии.

"В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.

"Пермский пороховой завод" — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.