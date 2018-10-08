Пострадавшие на пороховом заводе в Перми находятся в тяжелом состоянии

ПЕРМЬ, 8 окт — РИА Новости. Два человека, пострадавших при взрыве газового баллона на пороховом заводе в Перми, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В понедельник в 12.00 мск на территории ФКП "Пермский пороховой завод", расположенного на улице Гальперина в Перми, произошел хлопок газового баллона без последующего горения. По данным МЧС, ЧП не повредило здание и не повлияло на технологический процесс на предприятии. В результате хлопка погиб один человек, двое были госпитализированы в МЧС № 11.

"Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое", — сообщили агентству в минздраве.

ФКП "Пермский пороховой завод" — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.