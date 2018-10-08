В Кузбассе два брата угнали машину, чтобы поехать на море

КЕМЕРОВО, 8 окт — РИА Новости. Кузбасские следователи передали в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Прокопьевска, обвиняемого в угоне автомобиля по предварительному сговору, на котором он с младшим братом планировал добраться до моря, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"В мае обвиняемый с 16-летним братом… договорились угнать автомобиль, чтобы поехать на море в Краснодарский край. Угнав транспортное средство, они смогли добраться до Новосибирска, где были остановлены сотрудниками ГИБДД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что молодым людям удалось воспользоваться моментом, чтобы скрыться от полицейских и автостопом добраться до Ленинска-Кузнецкого, где они угнали еще одну машину, чтобы вернуться домой. Оказавшись в Прокопьевске, они спрятали второй автомобиль на пустыре. Братьев задержали, они дали признательные показания, добавили в следственном управлении.

"В настоящее время 16-летний обвиняемый скрывается от органов предварительного следствия и объявлен в федеральный розыск, дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено. Уголовное дело в отношении старшего брата направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточнили в СУСК.