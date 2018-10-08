В Перми на заводе один человек погиб при хлопке газового баллона

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при хлопке газового баллона на Пермском пороховом заводе, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"В 12.00 произошел хлопок газового баллона без последуюего горения. Пострадали три человека, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.