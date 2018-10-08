СК выясняет причины столкновения самолетов в Жуковском

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает сумму ущерба после того, как самолет авиакомпании "Пегас", на борту которого находились 280 человек, при рулении в подмосковном аэропорту Жуковский повредил Airbus А321 "Уральских авиалиний", сообщается в аккаунте СК РФ в Twitter.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Жуковском. Отмечается, что самолет авиакомпании "Пегас", на борту которого находилось 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку крылом повредил заднюю часть рулевого управления самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний".

"Пострадавших нет. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, устанавливается сумма ущерба", — говорится в сообщении.