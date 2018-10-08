Минздрав Татарстана назвал причину отравления в колледже

КАЗАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Учащиеся Арского педагогического колледжа, госпитализированные в пятницу после распыления в классе неизвестных духов, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана, добавив, что причиной отравления стала токсико-аллергическая реакция.

По данным минздрава, 5 октября в Арскую центральную районную больницу с признаками отравления были доставлены 18 студентов Арского педагогического колледжа имени Г. Тукая, 16 из них были госпитализированы. Состояние всех оценивалось как средней степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным следственного управления СК РФ по Татарстану, отравление произошло после того, как одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения.

"Все пострадавшие от ингаляционного отравления подростки выписаны из Арской центральной районной больницы. Главный внештатный специалист токсиколог минздрава Татарстана Алия Насибуллина после осмотра девушек сообщила, что состояние всех поступивших стабильное, ближе к удовлетворительному, угрозы жизни нет", — сказал собеседник агентства.

По его информации, установлено, что причиной отравления стала токсико-аллергическая реакция.