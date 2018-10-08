В Пермском крае подросток умер от отравления освежителем воздуха

ПЕРМЬ, 8 окт — РИА Новости. Школьник из Кудымкара умер после того, как вдохнул газ из распыленного им освежителя воздуха, сообщает следственное управление СК России по Пермскому краю.

Следствием установлено, что в пятницу 14-летний житель города Кудымкар Пермского края приобрел в торговой розничной сети один баллон освежителя воздуха.

"После вдыхания паров несовершеннолетнему стало плохо, пройдя несколько метров, он упал на землю и потерял сознание. Проходящие мимо взрослые вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После доставления в медицинское учреждение несовершеннолетний скончался", — говорится в сообщении.

По факту смерти школьника Кудымкарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинением смерти по неосторожности").

Точные причины смерти будет установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.