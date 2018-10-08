Появились подробности расследования гибели аквалангистов в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 8 окт — РИА Новости. Оборудование погибшего на технологическом водоеме в Кемеровской области аквалангиста из Новосибирска находилось, по предварительной информации, в исправном состоянии, а датчик зафиксировал погружение на глубину 49,7 метра, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл на заброшенном и заполненном водой карьере глубиной 70 метров и размерами 300 на 100 метров, который расположен в нескольких километрах от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе и не оборудован для занятий дайвингом.

Как выяснили правоохранители, три жителя Новосибирска добрались туда, чтобы совершить погружение на глубину до 20 метров, но один из них почувствовал нехватку кислорода и экстренно поднялся на поверхность, двое остальных не вынырнули. Не дождавшись всплытия знакомых, мужчина обратился к другим аквалангистам, которые в этот момент находились рядом с водоемом, с просьбой о помощи. Однако самостоятельно им найти пропавших людей не удалось.

Как отмечает следствие, водолазы МЧС, имеющие допуск к погружению на глубину 20 метров, на данной глубине аквалангистов не обнаружили. Тогда к поискам подключили дайверов из Новосибирска, которые имеют допуск к погружению на 60 метров. Ведомство уточняет, что тела пропавших в итоге обнаружили на середине водоема на глубине 34 метров, сразу поднять удалось только одного (65-летнего мужчину), тело второго опустилось ниже на глубину.

"Работа дайверов осложнялась отсутствием видимости и мутностью воды. Необходимо отметить, что оборудование погибшего аквалангиста осмотрено, по предварительной информации, оно находилось в исправном состоянии. На специальном датчике, который был закреплен на руке потерпевшего, зафиксировано погружение на глубину 49,7 метра", — говорится в сообщении.

В следственном управлении уточнили, что в настоящее время мероприятия по поднятию из воды тела второго аквалангиста продолжаются. Аквалангисты погружаются в воду с соблюдением всех необходимых мер по безопасности, заверили в ведомстве. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.