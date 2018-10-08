На Чукотке возбудили уголовное дело после исчезновения 13-летней школьницы

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения на Чукотке 13-летней школьницы, которая в четверг не вернулась домой, сообщает СК РФ.

Согласно данным, 4 октября около 08.00 девочка ушла в школу и не вернулась, в школе на занятиях отсутствовала. Следствие отрабатывает несколько версий произошедшего, девочка могла стать жертвой преступления. Совместно с оперативным подразделением МОМВД России "Анадырский" установлен круг общения и увлечения несовершеннолетней.

"Возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении 13-летней девочки по признакам преступления… "убийство", — говорится в сообщении.

Добавляется, что девочку ищут днем и ночью, в поисках участвуют в том числе волонтеры. На вид девочке 13 лет, рост 160 сантиметров, она коренной национальности. Была одета в черную вязаную шапку с ушками, синюю куртку, светло-синий шарф-хомут, черные зауженные джинсы, кроссовки черного цвета с белыми полосками. При себе имеет черный рюкзак с синим кантом.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться в правоохранительные органы.