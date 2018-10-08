Мосгорсуд 15 октября рассмотрит иск ТНТ о пиратских видео в "Яндексе"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мосгорсуд 15 октября рассмотрит по существу иск телеканала ТНТ о полной блокировке ссылок на пиратские копии сериала "Домашний арест" в поисковике "Яндекс", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд провел досудебную подготовку к рассмотрению и назначил дело к слушанию по существу", — сказали в пресс-службе.

Ранее четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

Иск телеканала "2х2" о защите авторских прав на сериал "Осторожно, земляне" Мосгорсуд рассмотрит 15 октября, а иски от телеканалов "Супер" и ТВ3 суд рассмотрит 7 ноября.

Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, проблему пиратства в этой сфере могло бы решить появление доступных лицензионных видеосервисов.