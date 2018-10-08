В Ноябрьске при пожаре погибли женщина и ребенок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт — РИА Новости. Женщина и ребенок погибли в результате пожара в деревянном жилом строении в поселке НГДУ на территории города Ноябрьск (ЯНАО), сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном жилом строении поступило спасателям в понедельник около 11.20 (9.20 мск).

"По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение балка, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и спасению людей. В ходе боевой разведки были обнаружены женщина и ребенок без признаков жизни, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — рассказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, пожарные также спасли из горящего строения мужчину и передали его медикам. В 12 часов (10.00 мск) возгорание было полностью ликвидировано. В МЧС добавили, что деревянное помещение повреждено по всей площади. На месте происшествия работают дознаватели, которые устанавливают причины случившегося.

В окружном следственном управлении СК РФ пояснили РИА Новости, что к месту пожара выехала следственно-оперативная группа. Специалисты ведомства планируют осмотреть место происшествия и уточнить информацию о погибших и пострадавших, после чего примут процессуальное решение.