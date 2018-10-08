В Красноярском крае СК проверит интимную переписку учителя и ученика

КРАСНОЯРСК, 8 окт — РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте с учителем и учеником школы в городе Канск Красноярского края, которые, по предварительным данным, вели интимную переписку, сообщила журналистам официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

"По предварительным данным, в одной из социальных сетей размещена информация о переписке неустановленного лица (предположительно, учителя) с подростком на интимные темы. В настоящее время устанавливаются личности участников переписки. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям учителя и будет принято процессуальное решение", — сказала Дегидь.

Она добавила, что учитель в школе уже не работает.