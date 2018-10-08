В Югре след обуви выдал электрика, угнавшего машину у пенсионера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе по следу обуви установили личность мужчины, угнавшего автомобиль у 87-летнего пенсионера, сообщает в понедельник региональное управление МВД.

Уточняется, что в дежурную часть обратился пожилой житель города Пыть-Ях, который заявил, что наутро не обнаружил припаркованный вечером во дворе автомобиль "ВАЗ 2107".

"При осмотре места происшествия экспертами-криминалистами был обнаружен след обуви, предположительно, оставленный злоумышленником. С помощью базы данных правоохранителям удалось установить лицо, совершившее преступление. Им оказался 26-летний уроженец Тюменской области", — рассказали в УМВД.

Как пояснили в ведомстве, молодой человек сообщил, что машину угнал на ночь, чтобы покататься, после чего оставил автомобиль на обочине. В полиции также уточнили, что подозреваемый работает электриком в одной из местных организаций. В отношении него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Транспорт вернули владельцу.