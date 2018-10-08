Состояние двух пострадавших в ДТП под Тверью остается стабильно тяжелым

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Состояние водителя ЛиАЗа и пассажира микроавтобуса Ford Transit, пострадавших в ДТП под Тверью, по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу, 5 октября, утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.
Изначально состояние помещенных в реанимацию 48-летнего водителя автобуса и пассажира Ford Transit — студента 1999 года рождения — оценивалось как крайне тяжелое, к вечеру врачам удалось его стабилизировать. У женщины 1954 года рождения состояние средней тяжести, ее поместили в нейрохирургию.
"Водитель ЛиАЗа и пассажир микроавтобуса по-прежнему в реанимации, их состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Они в сознании, ухудшения нет", — сказал собеседник агентства.
Пассажирка ЛиАЗа, у которой врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, по-прежнему находится в нейрохирургии.