Состояние двух пострадавших в ДТП под Тверью остается стабильно тяжелым

Сотрудники экстренных служб на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

Сотрудники экстренных служб на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Состояние водителя ЛиАЗа и пассажира микроавтобуса Ford Transit, пострадавших в ДТП под Тверью, по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу, 5 октября, утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.

Изначально состояние помещенных в реанимацию 48-летнего водителя автобуса и пассажира Ford Transit — студента 1999 года рождения — оценивалось как крайне тяжелое, к вечеру врачам удалось его стабилизировать. У женщины 1954 года рождения состояние средней тяжести, ее поместили в нейрохирургию.

Крупное ДТП под Тверью © Фото : МЧС России Микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе. © Фото : МЧС России Микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Рейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Рейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы. © Фото : МЧС России Погибли 13 пассажиров маршрутки. © Фото : МЧС России Погибли 13 пассажиров маршрутки. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. © Фото : МЧС России По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу. © Фото : МЧС России По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Прокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Прокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности. © РИА Новости / МЧС РФ Перейти в фотобанк На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС. © РИА Новости / МЧС РФ Перейти в фотобанк На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС. © Фото : МЧС России Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь. © Фото : МЧС России Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь. /

"Водитель ЛиАЗа и пассажир микроавтобуса по-прежнему в реанимации, их состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Они в сознании, ухудшения нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажир в субботу перенес операцию, со временем ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство, решается вопрос о его переводе в областную больницу. Что касается водителя, то его планируется перевести из реанимации в отделение травматологии.

Пассажирка ЛиАЗа, у которой врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, по-прежнему находится в нейрохирургии.