В Сургуте два человека пострадали в аварии с участием четырех автомобилей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт — РИА Новости. Два водителя пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Сургуте, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.

Авария произошла в понедельник около 9.10 (7.10 мск) на улице Университетской. По предварительным данным ведомства, водитель за рулем Audi не справился с управлением, машина ушла в занос и столкнулась со стоявшим впереди автомобилем KIA. Он от удара перевернулся, въехав в Nissan, который угодил в "Газель".

"В результате ДТП водители автомобилей Audi и KIA получили телесные повреждения", — рассказали в УМВД, добавив, что по факту аварии проводится административное расследование.