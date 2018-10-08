В Благовещенске проверят действия врачей, не оказавших помощь пациентке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт — РИА Новости. Минздрав Амурской области проверит действия медиков Благовещенской городской клинической больницы, которые не приняли пациентку с высокой температурой и воспалением легких, а также отказались брать жалобу, сообщает правительство Приамурья.

Как отмечается, девушка с высокой температурой 30 сентября обратилась в больницу, но ее отказались принять, сотрудники учреждения не взяли у пациентки и обращение на имя главврача. В интернете распространилось видео, на котором заплаканная девушка просит поставить входящий номер на ее обращение к главврачу. По ее словам, у нее несколько дней температура, ей плохо, есть полис и паспорт. Охрана больницы на видео делает девушке замечание о незаконности видеосъемки.

"Данный случай был немедленно взят на контроль министерством. Администрации больницы было предложено без промедления принять меры к исправлению возникшей конфликтной ситуации. В итоге пациентка была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких, состояние здоровья в данный момент удовлетворительное", — информируют региональные власти.

Отмечается, что руководство больницы обещало провести служебную проверку, но перед пациенткой никто не извинился.

"Несмотря на очевидную халатность медицинского персонала больницы, администрация учреждения заявила, что "судить по данному видео о действиях сотрудников и пациентки крайне сложно". Министерство считает недопустимым такое отношение к больным. По данному случаю будет проведена тщательная проверка минздрава, по результатам которой, возможно, будут применены меры взыскания к руководству Благовещенской городской клинической больницы",- добавили в министерстве.

От лица заместителя министра здравоохранения Приамурья Евгении Жарновниковой министерство принесло извинения девушке.