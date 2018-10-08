На севере Амурской области ищут выпавшего из лодки рыбака

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт — РИА Новости. Спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) начали в понедельник поиски пропавшего рыбака в Мазановском районе Приамурья, моторная лодка с тремя мужчинами перевернулась на реке Селемджа 6 октября, сообщает центр.

По данным центра, лодка опрокинулась недалеко от села Козловка, один из рыбаков 1982 года рождения смог самостоятельно выплыть на берег, 7 октября был обнаружен второй пострадавший в удовлетворительном состоянии.

"Также вниз по течению в 2-3 километрах от Козловки нашли затопленную моторную лодку. Третьего амурчанина, жителя с. Козловка, пока обнаружить не удалось. 8 октября, рано утром поисково-спасательная группа г. Свободного Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности в количестве шести человек отправилась в Мазановский район для поисков выпавшего из лодки рыбака. Спасатели-водолазы Амурского центра начнут его поиски сегодня сразу же по прибытию на место происшествия", — говорится в сообщении.