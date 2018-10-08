Сотрудники МЧС спасли пять человек во время пожара в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 8 окт — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли трёх взрослых и двух детей на пожаре, который произошёл в ночь на понедельник в одном из многоквартирных домов в Новокузнецке, сообщает пресс-служба ведомства.

О пожаре в дежурную диспетчерскую службу сообщил хозяин квартиры. К моменту прибытия пожарных расчётов из окна квартиры на восьмом этаже шёл дым, в подъезде было небольшое задымление.

"Ещё до прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 30 жителей дома. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, в ходе которой спасли пятерых человек, двое из них — дети. Медицинская помощь спасённым не требовалась", — сообщили в областном главке МЧС.

Одновременно с действиями по спасению пожарные обнаружили и ликвидировали источник возгорания. Специалисты предполагают, что причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

"Неправильная эксплуатация электрооборудования — одна из самых распространённых причин возникновения пожаров. По оперативным данным, с начала октября из-за этого произошло почти 20% всех пожаров в Кузбассе", — отметили в ведомстве и призвали соблюдать элементарные правила безопасности.