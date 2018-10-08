Еще в одном районе Приморья отменили режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера снят в Кировском районе Приморья, пострадавшем от паводка, сообщает администрация края.
"Режим чрезвычайной ситуации регионального характера снят еще в одном муниципалитете Приморья – Кировском районе", — говорится в сообщении.
На прошлой неделе режим ЧС был снят в Шкотовском и Партизанском районах. По данным на 8 октября, режим ЧС продолжает действовать в 14 муниципалитетах.
После тайфуна "Сулик" в августе в регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за "Суликом" в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.