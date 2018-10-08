Еще в одном районе Приморья отменили режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера снят в Кировском районе Приморья, пострадавшем от паводка, сообщает администрация края.

"Режим чрезвычайной ситуации регионального характера снят еще в одном муниципалитете Приморья – Кировском районе", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе режим ЧС был снят в Шкотовском и Партизанском районах. По данным на 8 октября, режим ЧС продолжает действовать в 14 муниципалитетах.

По данным властей региона, около 8 тысяч приморцев, пострадавших от паводка, получили компенсации из краевого бюджета за утраченный урожай, на восстановление поврежденных жилых домов, за частичную или полную утрату имущества. Размер выплат составляет от 10 до 100 тысяч рублей.

После тайфуна "Сулик" в августе в регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за "Суликом" в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.