В МЧС сообщили площадь пожара в подмосковном ТЦ стройматериалов

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Площадь пожара в торговом центре строительных материалов "Владимирский тракт" в подмосковном Реутове составляет 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

В понедельник в 02.40 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Реутов, Шоссе Энтузиастов, владение 19. В 03.10 был объявлен повышенный ранг пожара №2. По этому адресу находится торговый центр строительных материалов "Владимирский тракт".

"Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Пожар пока не локализован", — сказал собеседник агентства.