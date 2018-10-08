Мосгорсуд рассмотрит иск о блокировке пиратских копий сериалов на "Яндексе"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мосгорсуд проведет досудебную подготовку по четвертому иску от телеканалов холдинга "Газпром-Медиа" о полной блокировке пиратских копий сериалов в поисковике "Яндекс", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Иск подан от телеканала ТНТ.

Ранее четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, проблему пиратства в этой сфере могло бы решить появление доступных лицензионных видеосервисов.