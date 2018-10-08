Мосгорсуд проверит законность ареста президента ГК "Компьюлинк"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник проверит законность заключения под стражу президента группы компаний "Компьюлинк" Михаила Ляща по делу о хищении денег, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 14.05.

Тверской суд Москвы 21 сентября избрал Лящу меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным суда, ему инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что задержание Ляща связано с хищениями в госкорпорации "Ростех". В "Компьюлинке" эту информацию опровергли. В сообщении отмечается, что ГК "Компьюлинк" "не заключала договора и не реализовывала проекты для госкорпорации "Ростех", а также не имела контрактов с компаниями, упомянутыми в СМИ в контексте незаконного вывода средств из "Ростеха".

Компания также отмечает, что все возникшие вопросы к Лящу не имеют отношения к ее основной деятельности, а руководство и сотрудники ГК "Компьюлинк" готовы оказывать следствию все необходимое содействие. Компания также заявляет, что продолжает осуществлять деятельность в штатном режиме и выполнять все взятые на себя обязательства перед заказчиками и партнерами.

В "Ростехе" воздержались от комментариев. "Пока воздерживаемся от комментариев и ждем официальных заявлений от правоохранительных органов", — сказали РИА Новости в "Ростехе".