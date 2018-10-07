Мизулина взяла на контроль ситуацию с дракой в омской колонии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сенатор от Омской области, замглавы комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина возьмёт на контроль ситуацию с бунтом в омской колонии, соответствующий запрос законодатель готовит прокурору региона.

По данным УФСИН по региону, вечером 6 октября 2018 года группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, в результате чего между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.

"Необходимо выяснить все причины произошедшего. Я направлю соответствующий запрос прокурору Омской области Анастасу Спиридонову", — сказала Мизулина РИА Новости в воскресенье.

Ранее, 29 августа 2018 года президент России Владимир Путин освободил генерал-майора внутренней службы Сергея Корючина от должности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области.

В начале года по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Мизулина посетила одну из колоний Омской области, где содержатся женщины-заключённые, осуждённые за различные преступления.