Прокуратура проверит соблюдение законов в омской колонии, где была драка

НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области, где произошла массовая драка между заключенными, сообщает надзорное ведомство в воскресенье.

По данным УФСИН по региону, вечером 6 октября 2018 года группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, в результате чего между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

"Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с допущенными лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, нарушениями порядка нахождения в федеральном казенном учреждении", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что руководство прокуратуры Омской области выехало в колонию для координации действий правоохранительных органов, а также недопущения нарушения прав заключенных.

"Также на особом контроле прокуратуры находится ход расследования возбужденного следственными органами уголовного дела по факту дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества", — добавили в надзорном ведомстве.