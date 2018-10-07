В Подмосковье электричка сбила насмерть двоих молодых людей

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Электричка сбила насмерть двоих молодых людей, переходивших железнодорожные пути в неустановленном месте, в Наро-Фоминском районе Подмосковья, идет доследственная проверка, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в 400 метрах от установленного наземного перехода на железнодорожной станции "Кокошкино" Наро-Фоминского района Московской области электропоездом смертельно травмированы молодые люди в возрасте 21 и 24 лет, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.

Добавляется, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"В настоящее время организовано проведение необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.