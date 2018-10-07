В Нижневартовске бывшего полицейского заподозрили во взятке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник управления МВД по Нижневартовску в Ханты-Мансийском автономном округе подозревается в получении взятки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В окружном управлении МВД в воскресенье сообщили РИА Новости об обысках при участии ФСБ в одном из подразделений УМВД Нижневартовска, не уточнив подробностей.

По данным следствия, в 2015 году бывший заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД по Нижневартовску получил от предпринимателя взятку в размере 80 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за ряд правонарушений в деятельности, в том числе связанных с незаконной реализацией алкоголя.

"Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело… Он (экс-полицейский – ред.) подозревается в получении взятки за незаконные действия", — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи также проверяют информацию о возможном получении бывшим полицейским взяток от других предпринимателей за укрывательство их правонарушений.

"Кроме этого, проверяется причастность к преступлению других сотрудников органов внутренних дел", — добавили в ведомстве.

В окружном управлении МВД ранее сообщали, что в случае, если причастность сотрудников полиции будет установлена, их уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности, согласно действующему законодательству.