В Москве задержали мужчин с ножом, угрожавших сотрудникам Росгвардии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в центре Москвы обезвредили и передали полиции двух мужчин, которые мешали задержанию нарушителя правил дорожного движения, один из них угрожал росгвардейцам ножом, сообщает ведомство.

"В Москве на улице Россолимо экипажи вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве блокировали автомобиль марки KIA, водитель которого, 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, создавал аварийную ситуацию, выписывая круги на проезжей части", — говорится в сообщении Центрального округа Росгвардии.

Отмечается, что задержанию водителя помешала "группа лиц". "Двое мужчин, в руках одного из них находился предмет похожий на нож, угрожали сотрудникам Росгвардии", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, граждане не реагировали на требования остановиться, тогда сотрудники Росгвардии сделали несколько предупредительных выстрелов и задержали злоумышленников и водителя. Они переданы в полицию, никто не пострадал.