В Подольске один человек пострадал при пожаре в промышленном здании

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в здании по производству оборудования для обработки тонколистового металла в городском округе Подольска, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о пожаре на площади 350 квадратных метров в промышленной зоне на улице Железнодорожная в Подольске.

"Пострадал один человек, передан сотрудникам больницы скорой медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, сейчас к тушению пожара привлечены 76 человек и 21 единица техники.