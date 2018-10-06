В Коми задержали подозреваемых в убийстве мужчины и двух его внуков

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правоохранители в Коми задержали двух подозреваемых в убийстве местного жителя и его 14-летнего внука и 12-летней внучки, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ранее СУ СК РФ по республике Коми сообщило, что 4 октября в частном доме поселка Кожва Печорского района были обнаружены тела 54-летнего мужчины, его 14-летнего внука и 12-летней внучки с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

В сообщении МВД говорится, что один из местных жителей позвонил в полицию и сообщил, что видел подозрительного мужчину, который направлялся в лес. Ранее в розыск были объявлены неоднократно судимые 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний приятель.

"После звонка на место незамедлительно выехали участковые уполномоченные полиции. В указанном месте они обнаружили скрывающихся от правоохранительных органов подозреваемых — оба они выглядели изможденными и при задержании были не в состоянии оказывать сопротивление", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время рассматривается вопрос о поощрении местного жителя.