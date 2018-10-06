В Пензе тренера спортшколы обвинили в изнасиловании воспитанников

САРАТОВ, 6 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие в Пензе обвинило 49-летнего тренера местной детской спортивной школы в сексуальном насилии над девятью воспитанниками 10-11 лет, сообщило областное управление СК РФ.

"Установлено, что в ночь на 14 августа 2018 года мужчина, занимая должность воспитателя, находясь в одном из детских оздоровительных лагерей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей в возрасте от 10 до 11 лет. В 2017 году имел место факт совершения им подобных действий в отношении ребенка 2007 года рождения", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного управления СК РФ, обвиняемый длительное время был тренером-преподавателем по плаванию в детской спортивной школе у потерпевших детей, и они все вместе были в детском лагере у него.

"Обвиняемый находится под стражей, в отношении него назначена психолого-психиатрическая экспертиза", — сказала собеседница агентства.

Следователи предъявили обвинение тренеру по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В СК отметили, что в рамках уголовного дела выяснилось, что ранее были случаи употребления спиртного обвиняемым во время нахождения на соревнованиях с детьми, однако эти факты остались незамеченными для его работодателя.