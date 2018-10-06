Врачи рассказали о состоянии подростков, пострадавших при ЧП в Дагестане

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Состояние троих подростков из Дагестана, которых 3 октября доставили в ожоговый центр клиники Приволжского исследовательского медицинского университета после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе, стабилизируется, но остается тяжелым, сообщает Минздрав РФ.

Пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана 2 октября. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания. Вечером 3 октября самолет МЧС РФ доставил троих пострадавших в Нижний Новгород.

"Состояние доставленных 3 октября из Дагестана в ожоговый центр клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) троих дагестанских подростков, пострадавших в результате взрыва газа, стабилизируется. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Вся помощь в необходимом объеме раненым оказывается", — говорится в сообщении.

Добавляется, что крайне тяжелым остается состояние еще двух раненых школьников, чья эвакуация в Нижний Новгород была невозможна по решению специалистов. По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в Махачкалу направлена бригада комбустиологов ведущего ожогового центра клиники Приволжского исследовательского медицинского университета, которые вместе с коллегами из республиканской больницы в круглосуточном режиме продолжают бороться за жизнь пострадавших.

Ранее руководитель федерального ожогового центра при Приволжском исследовательском медицинском университете Игорь Арефьев, прилетевший в Махачкалу, чтобы оценить состояние двух подростков, чья эвакуация в Нижний Новгород была невозможна, рассказал журналистам, что у школьников "сверхкритичные ожоги – 92% и 94% тела", и такие травмы "дают небольшие шансы на оптимизм".